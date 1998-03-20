Булсунаева (Петухова) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаева (Петухова) Ольга Семеновна

Место рождения

Куркат, Аларский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

14.06.1929

Дата смерти

20.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1929

Отец: Петухов Семен Цыбикович

Мать: Петухова Александра

Куркат, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.03.1952

Сын: Петухов Валерий Семенович

Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич

Жалгай, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.01.1957

Дочь: Будеева Лариса Антоновна

Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич

Рождение ребёнка
12.01.1957

Дочь: Торсогоева Василиса Антоновна

Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич

Рождение ребёнка
17.12.1958

Сын: Булсунаев Павел Антонович

Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич

Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Булсунаев Александр Антонович

Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич

Голуметь, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1961

Дочь: Махлянова Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич

Рождение ребёнка
08.04.1968

Дочь: Мэта Антоновна

Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич

Иваническое, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.02.1970

Сын: Булсунаев Константин Антонович

Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.02.1972

Сын: Булсунаев Василий Антонович

Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булсунаев Антон Будаевич

Смерть
20.03.1998
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