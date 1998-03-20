Булсунаева (Петухова) Ольга Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.06.1929
Дата смерти20.03.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1929
Отец: Петухов Семен Цыбикович
Мать: Петухова Александра
Рождение ребёнка
15.03.1952
Сын: Петухов Валерий Семенович
Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич
Жалгай, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.01.1957
Дочь: Будеева Лариса Антоновна
Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич
Рождение ребёнка
12.01.1957
Дочь: Торсогоева Василиса Антоновна
Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич
Рождение ребёнка
17.12.1958
Сын: Булсунаев Павел Антонович
Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Булсунаев Александр Антонович
Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич
Голуметь, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1961
Дочь: Махлянова Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич
Рождение ребёнка
08.04.1968
Дочь: Мэта Антоновна
Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич
Иваническое, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.02.1970
Сын: Булсунаев Константин Антонович
Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.02.1972
Сын: Булсунаев Василий Антонович
Отец ребёнка: Булсунаев Антон Будаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1998