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Петухов Валерий Семенович

Место рождения

Жалгай, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

15.03.1952

Дата смерти

16.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952

Отец: Булсунаев Антон Будаевич

Мать: Булсунаева Ольга Семеновна

Жалгай, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.03.1988

Дочь: Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Петухова Марта (Дычигма)

Рождение ребёнка
18.04.1989

Сын: Петухов Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Петухова Марта (Дычигма)

Рождение ребёнка
26.05.1990

Сын: Петухов Бэликто Валерьевич

Мать ребёнка: Петухова Марта (Дычигма)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Марта (Дычигма)

Смерть
16.05.2005
Багдарин, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
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