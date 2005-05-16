Петухов Валерий Семенович
Место рождения
Дата рождения15.03.1952
Дата смерти16.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952
Рождение ребёнка
20.03.1988
Дочь: Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Петухова Марта (Дычигма)
Рождение ребёнка
18.04.1989
Сын: Петухов Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Петухова Марта (Дычигма)
Рождение ребёнка
26.05.1990
Сын: Петухов Бэликто Валерьевич
Мать ребёнка: Петухова Марта (Дычигма)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Марта (Дычигма)
Смерть
16.05.2005
Багдарин, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия