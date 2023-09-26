Петухова Марта (Дычигма)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1988
Дочь: Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Петухов Валерий Семенович
Рождение ребёнка
18.04.1989
Сын: Петухов Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Петухов Валерий Семенович
Рождение ребёнка
26.05.1990
Сын: Петухов Бэликто Валерьевич
Отец ребёнка: Петухов Валерий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно