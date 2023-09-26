Петухова Марта (Дычигма) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Марта (Дычигма)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1988

Дочь: Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Петухов Валерий Семенович

Рождение ребёнка
18.04.1989

Сын: Петухов Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Петухов Валерий Семенович

Рождение ребёнка
26.05.1990

Сын: Петухов Бэликто Валерьевич

Отец ребёнка: Петухов Валерий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Валерий Семенович

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