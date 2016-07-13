Булсунаев Константин Антонович
Место рождения
Дата рождения02.02.1970
Дата смерти13.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1970
Рождение ребёнка
06.08.1993
Сын: Булсунаев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Булсунаева Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
26.05.1995
Дочь: Ангелина Константиновна
Мать ребёнка: Булсунаева Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
23.05.2002
Дочь: Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Булсунаева Ирина Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.2016
Причина смерти: Повесился