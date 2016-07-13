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Булсунаев Константин Антонович

Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

02.02.1970

Дата смерти

13.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1970

Отец: Булсунаев Антон Будаевич

Мать: Булсунаева Ольга Семеновна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.08.1993

Сын: Булсунаев Сергей Константинович

Мать ребёнка: Булсунаева Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.05.1995

Дочь: Ангелина Константиновна

Мать ребёнка: Булсунаева Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
23.05.2002

Дочь: Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Булсунаева Ирина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булсунаева Ирина Геннадьевна

Смерть
13.07.2016
Причина смерти: Повесился
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