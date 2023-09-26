Булсунаева (Павлова) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаева (Павлова) Ирина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1993

Сын: Булсунаев Сергей Константинович

Отец ребёнка: Булсунаев Константин Антонович

Рождение ребёнка
26.05.1995

Дочь: Ангелина Константиновна

Отец ребёнка: Булсунаев Константин Антонович

Рождение ребёнка
23.05.2002

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Булсунаев Константин Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булсунаев Константин Антонович

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