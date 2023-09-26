Булсунаева (Павлова) Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1993
Сын: Булсунаев Сергей Константинович
Отец ребёнка: Булсунаев Константин Антонович
Рождение ребёнка
26.05.1995
Дочь: Ангелина Константиновна
Отец ребёнка: Булсунаев Константин Антонович
Рождение ребёнка
23.05.2002
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Булсунаев Константин Антонович
Бракосочетание
Неизвестно