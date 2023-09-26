Булсунаев Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаев Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1993

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1975 г.р.

Жена

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1993

Отец: Булсунаев Константин Антонович

Мать: Булсунаева Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
28.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булсунаева Туйара Евгеньевна

Рождение ребёнка
18.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булсунаева Туйара Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булсунаева Туйара Евгеньевна

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