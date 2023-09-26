Булсунаева (Данилова) Туйара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаева (Данилова) Туйара Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1993 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булсунаев Сергей Константинович

Рождение ребёнка
18.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булсунаев Сергей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булсунаев Сергей Константинович

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