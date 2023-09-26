Булсунаев Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1958
Рождение ребёнка
06.04.1984
Дочь: Федорова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Булсунаева Лариса Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.02.1987
Мать ребёнка: Булсунаева Лариса Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.11.1988
Дочь: Степанова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Булсунаева Лариса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно