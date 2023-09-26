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Булсунаев Павел Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1958

Отец: Булсунаев Антон Будаевич

Мать: Булсунаева Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
06.04.1984

Дочь: Федорова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Булсунаева Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.02.1987

Сын: Булсунаев Антон Павлович

Мать ребёнка: Булсунаева Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.11.1988

Дочь: Степанова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Булсунаева Лариса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булсунаева Лариса Дмитриевна

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