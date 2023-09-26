Степанова (Булсунаева) Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова (Булсунаева) Зоя Павловна

Степанова (Булсунаева) Зоя Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1988

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1988

Отец: Булсунаев Павел Антонович

Мать: Булсунаева Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
05.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
10.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
03.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Василий Владимирович

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