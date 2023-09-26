Степанов Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
05.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
10.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
03.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Зоя Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Зоя Павловна

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