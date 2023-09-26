Булсунаева (Торсогоева) Лариса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаева (Торсогоева) Лариса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1984

Дочь: Федорова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Булсунаев Павел Антонович

Рождение ребёнка
23.02.1987

Сын: Булсунаев Антон Павлович

Отец ребёнка: Булсунаев Павел Антонович

Рождение ребёнка
24.11.1988

Дочь: Степанова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Булсунаев Павел Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булсунаев Павел Антонович

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