Федорова (Булсунаева) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1984
Рождение ребёнка
24.05.2002
Отец ребёнка: Федоров Баир Федотович
Рождение ребёнка
17.12.2003
Дочь: Оксана Баировна
Отец ребёнка: Федоров Баир Федотович
Рождение ребёнка
30.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Баир Федотович
Бракосочетание
Неизвестно