Федорова (Булсунаева) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Булсунаева) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1984

Отец: Булсунаев Павел Антонович

Мать: Булсунаева Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.05.2002

Сын: Федоров Николай Баирович

Отец ребёнка: Федоров Баир Федотович

Рождение ребёнка
17.12.2003

Дочь: Оксана Баировна

Отец ребёнка: Федоров Баир Федотович

Рождение ребёнка
30.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Баир Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Баир Федотович

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