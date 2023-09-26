Федоров Баир Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.2002
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
17.12.2003
Дочь: Оксана Баировна
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
30.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно