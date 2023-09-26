Федоров Баир Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Баир Федотович

Федоров Баир Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

2002 г.р.
2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.2002

Сын: Федоров Николай Баирович

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
17.12.2003

Дочь: Оксана Баировна

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
30.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Татьяна Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close