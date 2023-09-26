Махлянова (Булсунаева) Ирина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1961
Рождение ребёнка
11.05.1985
Сын: Махлянов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Махлянов Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
12.03.1988
Дочь: Доржеева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Махлянов Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
22.05.1991
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Махлянов Михаил Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно