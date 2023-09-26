Махлянова (Булсунаева) Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махлянова (Булсунаева) Ирина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1961

Отец: Булсунаев Антон Будаевич

Мать: Булсунаева Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
11.05.1985

Сын: Махлянов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Махлянов Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
12.03.1988

Дочь: Доржеева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Махлянов Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
22.05.1991

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Махлянов Михаил Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махлянов Михаил Климентьевич

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