Махлянов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махлянов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1985

Отец: Махлянов Михаил Климентьевич

Мать: Махлянова Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
15.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махлянова Алена Ильинична

Рождение ребёнка
17.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махлянова Алена Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махлянова Алена Ильинична

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