Махлянова (Демина) Алена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махлянова (Демина) Алена Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махлянов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махлянов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махлянов Николай Михайлович

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