Махлянов Михаил Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1961
Дата смерти10.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1985
Сын: Махлянов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Махлянова Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
12.03.1988
Дочь: Доржеева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Махлянова Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
22.05.1991
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Махлянова Ирина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.2011