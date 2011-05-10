Махлянов Михаил Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахлянов Михаил Климентьевич

Махлянов Михаил Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1961

Дата смерти

10.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1985

Сын: Махлянов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Махлянова Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
12.03.1988

Дочь: Доржеева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Махлянова Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
22.05.1991

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Махлянова Ирина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махлянова Ирина Антоновна

Смерть
10.05.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close