Будеева (Булсунаева) Лариса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудеева (Булсунаева) Лариса Антоновна

Будеева (Булсунаева) Лариса Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1957

Отец: Булсунаев Антон Будаевич

Мать: Булсунаева Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
15.09.1978

Сын: Будеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
14.12.1980

Сын: Будеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
14.12.1980

Дочь: Бугланова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
29.07.1985

Дочь: Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
04.09.1986

Сын: Будеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
24.01.2000

Дочь: Адея Сергеевна

Отец ребёнка: Мишаков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишаков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина Васильевна

Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будеев Василий Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close