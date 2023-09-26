Будеева (Булсунаева) Лариса Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1957
Рождение ребёнка
15.09.1978
Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1980
Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1980
Дочь: Бугланова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1985
Дочь: Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1986
Сын: Будеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.01.2000
Дочь: Адея Сергеевна
Отец ребёнка: Мишаков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишаков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина Васильевна
Отец ребёнка: Будеев Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно