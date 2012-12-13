Булсунаев Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулсунаев Александр Антонович

Булсунаев Александр Антонович

avatar

Место рождения

Голуметь, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

23.01.1960

Дата смерти

13.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1960

Отец: Булсунаев Антон Будаевич

Мать: Булсунаева Ольга Семеновна

Голуметь, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.10.1981

Сын: Закшеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Булсунаева Маргарита Сариковна

Рождение ребёнка
05.05.1985

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Булсунаева Маргарита Сариковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булсунаева Маргарита Сариковна

Место жительства
Неизвестно
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
13.12.2012
Жалгай, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close