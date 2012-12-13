Булсунаев Александр Антонович
Место рождения
Дата рождения23.01.1960
Дата смерти13.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1960
Рождение ребёнка
08.10.1981
Сын: Закшеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Булсунаева Маргарита Сариковна
Рождение ребёнка
05.05.1985
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Булсунаева Маргарита Сариковна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
13.12.2012
Жалгай, Черемховский муниципальный район, Иркутская область