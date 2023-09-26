Петухова (Чернышева) Александра Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Чернышева) Александра Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Чернышев Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1929

Дочь: Булсунаева Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Петухов Семен Цыбикович

Куркат, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.1935

Сын: Петухов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Петухов Семен Цыбикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Петухов Семен Цыбикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Петухов Семен Цыбикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Семен Цыбикович

Смерть
1957
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