Петухова (Чернышева) Александра Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Чернышев Анисим
Рождение ребёнка
14.06.1929
Дочь: Булсунаева Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Петухов Семен Цыбикович
Куркат, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.1935
Сын: Петухов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Петухов Семен Цыбикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Петухов Семен Цыбикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Петухов Семен Цыбикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957