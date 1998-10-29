Петухов Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1935
Дата смерти29.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1935
Рождение ребёнка
21.10.1959
Сын: Петухов Семен Владимирович
Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
04.09.1961
Дочь: Погорелова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1968
Дочь: Шаданова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
30.11.1970
Сын: Петухов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
14.05.1976
Дочь: Барлукова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1998