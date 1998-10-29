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Петухов Владимир Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1935

Дата смерти

29.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1935

Отец: Петухов Семен Цыбикович

Мать: Петухова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
21.10.1959

Сын: Петухов Семен Владимирович

Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
04.09.1961

Дочь: Погорелова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
20.07.1968

Дочь: Шаданова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
30.11.1970

Сын: Петухов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
14.05.1976

Дочь: Барлукова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Петухова Маргарита Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Маргарита Николаевна

Смерть
29.10.1998
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