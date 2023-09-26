Петухов Семен Цыбикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти22.01.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Петухов Цыбик
Рождение ребёнка
14.06.1929
Дочь: Булсунаева Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Петухова Александра Анисимовна
Куркат, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.1935
Сын: Петухов Владимир Семенович
Мать ребёнка: Петухова Александра Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Семеновна
Мать ребёнка: Петухова Александра Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотова Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Петухова Александра Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1985