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Петухов Семен Цыбикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

22.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Петухов Цыбик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1929

Дочь: Булсунаева Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Петухова Александра Анисимовна

Куркат, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.09.1935

Сын: Петухов Владимир Семенович

Мать ребёнка: Петухова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Семеновна

Мать ребёнка: Петухова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Петухова Александра Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Александра Анисимовна

Смерть
22.01.1985
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