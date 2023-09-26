Болотова (Петухова) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Петухова) Валентина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Семен Цыбикович

Мать: Петухова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Илья Владимирович

Отец ребёнка: Болотов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Болотов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Владимировна

Отец ребёнка: Болотов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахасаева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Болотов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Владимир

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