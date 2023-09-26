Болотова (Петухова) Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Илья Владимирович
Отец ребёнка: Болотов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Болотов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Владимировна
Отец ребёнка: Болотов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахасаева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Болотов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болотов Владимир