Болотов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Илья Владимирович

Мать ребёнка: Болотова Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Болотова Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Болотова Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахасаева Анна Владимировна

Мать ребёнка: Болотова Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Валентина Семеновна

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