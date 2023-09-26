Болотов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Илья Владимирович
Мать ребёнка: Болотова Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Болотова Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Болотова Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахасаева Анна Владимировна
Мать ребёнка: Болотова Валентина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно