Торсогоева (Булсунаева) Василиса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсогоева (Булсунаева) Василиса Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1957

Отец: Булсунаев Антон Будаевич

Мать: Булсунаева Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
19.07.1979

Сын: Булсунаев Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Ли Юрий Викторович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.08.1981

Дочь: Содномова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Ли Юрий Викторович

Рождение ребёнка
04.06.1984

Сын: Торсогоев Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Торсогоев Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.01.1986

Дочь: Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Торсогоев Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.01.1990

Сын: Торсогоев Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Торсогоев Георгий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ли Юрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсогоев Георгий Дмитриевич

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