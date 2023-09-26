Торсогоева (Булсунаева) Василиса Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1957
Рождение ребёнка
19.07.1979
Отец ребёнка: Ли Юрий Викторович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.08.1981
Дочь: Содномова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Ли Юрий Викторович
Рождение ребёнка
04.06.1984
Сын: Торсогоев Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Торсогоев Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.01.1986
Дочь: Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Торсогоев Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.01.1990
Сын: Торсогоев Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Торсогоев Георгий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ли Юрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно