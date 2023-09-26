Торсогоев Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.06.1984
Сын: Торсогоев Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Торсогоева Василиса Антоновна
Рождение ребёнка
30.01.1986
Дочь: Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Торсогоева Василиса Антоновна
Рождение ребёнка
05.01.1990
Сын: Торсогоев Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Торсогоева Василиса Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно