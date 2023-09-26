Содномова (Булсунаева) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Содномова (Булсунаева) Ольга Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

1957 г.р.

Муж

1975 г.р.
1971 г.р.

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1981

Отец: Ли Юрий Викторович

Мать: Торсогоева Василиса Антоновна

Рождение ребёнка
30.04.2000

Дочь: Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Степанов Валерий

Рождение ребёнка
07.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Содномов Алексей

Рождение ребёнка
28.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Содномов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Содномов Алексей

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