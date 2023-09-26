Содномов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСодномов Алексей

Содномов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Содномова Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
28.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Содномова Ольга Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Содномова Ольга Юрьевна

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