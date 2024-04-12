Булсунаев Андрей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979
Отец: Ли Юрий Викторович
Рождение ребёнка
22.02.2005
Сын: Булсунаев Руслан Андреевич
Мать ребёнка: Булсунаева Алена Владимировна
Рождение ребёнка
12.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булсунаева Алена Владимировна
Рождение ребёнка
30.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булсунаева Алена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно