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Булсунаев Андрей Юрьевич

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

19.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1957 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979

Отец: Ли Юрий Викторович

Мать: Торсогоева Василиса Антоновна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.02.2005

Сын: Булсунаев Руслан Андреевич

Мать ребёнка: Булсунаева Алена Владимировна

Рождение ребёнка
12.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булсунаева Алена Владимировна

Рождение ребёнка
30.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булсунаева Алена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булсунаева Алена Владимировна

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