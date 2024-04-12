Булсунаева Алена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаева Алена Владимировна

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Место рождения

Таксимо, Муйский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

09.07.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Таксимо, Муйский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.02.2005

Сын: Булсунаев Руслан Андреевич

Отец ребёнка: Булсунаев Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
12.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булсунаев Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
30.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булсунаев Андрей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булсунаев Андрей Юрьевич

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