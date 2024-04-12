Булсунаева Алена Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.07.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1984
Рождение ребёнка
22.02.2005
Сын: Булсунаев Руслан Андреевич
Отец ребёнка: Булсунаев Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
12.01.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булсунаев Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
30.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булсунаев Андрей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно