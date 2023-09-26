Торсогоев Дмитрий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсогоев Дмитрий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1984

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1984

Отец: Торсогоев Георгий Дмитриевич

Мать: Торсогоева Василиса Антоновна

Рождение ребёнка
14.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торсогоева Валентина Максимовна

Рождение ребёнка
12.10.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торсогоева Валентина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсогоева Валентина Максимовна

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