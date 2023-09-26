Торсогоева (Ербанова) Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсогоева (Ербанова) Валентина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торсогоев Дмитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
12.10.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торсогоев Дмитрий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсогоев Дмитрий Георгиевич

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