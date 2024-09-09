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Истомин Евдоким Савельевич

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Истомин Савелий Михайлович

Мать: Феодосия Евдокимова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Евдокимова

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Федор Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Матвеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Истомин Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Истомин Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Истомин Гаврила Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Истомин Семен Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Истомин Илья Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: Григорьевская (Истомина) Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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