Истомин Евдоким Савельевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Истомин Савелий Михайлович
Мать: Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Евдокимова
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Федор Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Истомин Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Истомин Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Истомин Гаврила Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Истомин Семен Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Григорьевская (Истомина) Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Ефимия Матвеевна
Смерть
Неизвестно