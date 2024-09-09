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Истомин Илья Евдокимович

Место рождения

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Истомин Евдоким Савельевич

Мать: Ефимия Матвеевна

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.10.1893

Жена: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Поручителями на их свадьбе были племянник Степан Михайлович Истомин и родной брат солд
Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Истомин Федот Ильич

Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Рождение ребёнка
04.02.1897

Дочь: (Истомина) Агафья Ильинишна

Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Истомин Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Рождение ребёнка
24.08.1902

Сын: Истомин Петр Ильич

Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Рождение ребёнка
09.09.1904

Сын: Истомин Сергей Ильич

Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Рождение ребёнка
24.02.1907

Сын: Истомин Василий Ильич

Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Рождение ребёнка
1909

Сын: Истомин Яков Ильич

Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Рождение ребёнка
1912

Сын: Истомин Симеон Ильич

Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Рождение ребёнка
1914

Сын: Истомин Илья Ильич

Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Смерть
Неизвестно

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