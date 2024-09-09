Истомин Илья Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Истомин Евдоким Савельевич
Мать: Ефимия Матвеевна
Бракосочетание
27.10.1893
Поручителями на их свадьбе были племянник Степан Михайлович Истомин и родной брат солд
Рождение ребёнка
02.03.1895
Сын: Истомин Федот Ильич
Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Рождение ребёнка
04.02.1897
Дочь: (Истомина) Агафья Ильинишна
Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Рождение ребёнка
21.02.1899
Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Рождение ребёнка
24.08.1902
Сын: Истомин Петр Ильич
Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Рождение ребёнка
09.09.1904
Сын: Истомин Сергей Ильич
Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Рождение ребёнка
24.02.1907
Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Рождение ребёнка
1909
Сын: Истомин Яков Ильич
Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Рождение ребёнка
1912
Сын: Истомин Симеон Ильич
Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Рождение ребёнка
1914
Сын: Истомин Илья Ильич
Мать ребёнка: Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Смерть
Неизвестно