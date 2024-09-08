Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1893
Поручителями на их свадьбе были племянник Степан Михайлович Истомин и родной брат солд
Рождение ребёнка
02.03.1895
Сын: Истомин Федот Ильич
Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
04.02.1897
Дочь: (Истомина) Агафья Ильинишна
Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
21.02.1899
Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
24.08.1902
Сын: Истомин Петр Ильич
Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
09.09.1904
Сын: Истомин Сергей Ильич
Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
24.02.1907
Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Истомин Яков Ильич
Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Истомин Симеон Ильич
Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Истомин Илья Ильич
Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович
Смерть
Неизвестно