Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Хабарова) Ефимия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1893

Муж: Истомин Илья Евдокимович

Поручителями на их свадьбе были племянник Степан Михайлович Истомин и родной брат солд
Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Истомин Федот Ильич

Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
04.02.1897

Дочь: (Истомина) Агафья Ильинишна

Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
21.02.1899

Сын: Истомин Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
24.08.1902

Сын: Истомин Петр Ильич

Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
09.09.1904

Сын: Истомин Сергей Ильич

Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
24.02.1907

Сын: Истомин Василий Ильич

Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Истомин Яков Ильич

Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Истомин Симеон Ильич

Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Истомин Илья Ильич

Отец ребёнка: Истомин Илья Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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