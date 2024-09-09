Ефимия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Федор Евдокимович

Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Евдоким Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Евдокимова

Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Истомин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Истомин Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Истомин Гаврила Евдокимович

Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Истомин Семен Евдокимович

Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Истомин Илья Евдокимович

Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: Григорьевская (Истомина) Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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