Ефимия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Федор Евдокимович
Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Евдокимова
Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Истомин Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич
Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858
Сын: Истомин Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Истомин Гаврила Евдокимович
Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Истомин Семен Евдокимович
Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Григорьевская (Истомина) Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Истомин Евдоким Савельевич
Смерть
Неизвестно