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Истомин Михаил Евдокимович

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Истомин Евдоким Савельевич

Мать: Ефимия Матвеевна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Корнеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Истомина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Истомин Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Сибилева (Истомина) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Истомина) Праскева Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Рождение ребёнка
1887

Сын: Истомин Степан Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Рождение ребёнка
14.06.1888

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Смерть
Неизвестно

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