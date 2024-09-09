Истомин Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Истомин Евдоким Савельевич
Мать: Ефимия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Истомина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Истомин Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Сибилева (Истомина) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Истомина) Праскева Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
1887
Сын: Истомин Степан Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
14.06.1888
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Смерть
Неизвестно