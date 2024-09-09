Истомин Василий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Истомин Евдоким Савельевич
Мать: Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1876
Жена: Феодосия Амвросиевна
Поручителями на свадьбе были: по жениху: Села Крастелево, села Березовки государственные крестьяне Дмитрий Саввин Истомин (родной дядя Василия) и Михаил Яковлев Масликов. По невесте: села Мучкапа и се... Показать все
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пашкина (Истомина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна
Рождение ребёнка
07.07.1887
Сын: Истомин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна
Рождение ребёнка
11.01.1891
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна
Рождение ребёнка
01.07.1893
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна
Рождение ребёнка
08.05.1896
Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна
Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.07.1899
Сын: Истомин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна
Смерть
Неизвестно