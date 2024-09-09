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Истомин Василий Евдокимович

Место рождения

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Истомин Евдоким Савельевич

Мать: Ефимия Матвеевна

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1876

Жена: Феодосия Амвросиевна

Поручителями на свадьбе были: по жениху: Села Крастелево, села Березовки государственные крестьяне Дмитрий Саввин Истомин (родной дядя Василия) и Михаил Яковлев Масликов. По невесте: села Мучкапа и се... Показать все
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пашкина (Истомина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна

Рождение ребёнка
07.07.1887

Сын: Истомин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна

Рождение ребёнка
11.01.1891

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна

Рождение ребёнка
01.07.1893

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна

Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Истомин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.07.1899

Сын: Истомин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Феодосия Амвросиевна

Смерть
Неизвестно

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