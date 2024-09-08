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Истомин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1887

Отец: Истомин Василий Евдокимович

Мать: Феодосия Амвросиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степановна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
24.07.1917

Сын: Истомин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Смерть
Неизвестно

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