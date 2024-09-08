Истомин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1887
Отец: Истомин Василий Евдокимович
Мать: Феодосия Амвросиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
24.07.1917
Мать ребёнка: Анна Степановна
Смерть
Неизвестно