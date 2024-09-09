Феодосия Амвросиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Амвросиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Евдокимович

Бракосочетание
13.10.1876

Муж: Истомин Василий Евдокимович

Поручителями на свадьбе были: по жениху: Села Крастелево, села Березовки государственные крестьяне Дмитрий Саввин Истомин (родной дядя Василия) и Михаил Яковлев Масликов. По невесте: села Мучкапа и се... Показать все
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пашкина (Истомина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
07.07.1887

Сын: Истомин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Истомин Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
11.01.1891

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
01.07.1893

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Истомин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Истомин Василий Евдокимович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.07.1899

Сын: Истомин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Истомин Василий Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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