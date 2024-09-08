Истомин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1899
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1899
Отец: Истомин Василий Евдокимович
Мать: Феодосия Амвросиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Железнова (Истомина) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1926
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Истомин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
?.03.1934
Дочь: (Истомина) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1941
Сын: Истомин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Смерть
1960