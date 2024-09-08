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Истомин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1899

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1899

Отец: Истомин Василий Евдокимович

Мать: Феодосия Амвросиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Железнова (Истомина) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
17.06.1926

Сын: Истомин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Истомин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
?.03.1934

Дочь: (Истомина) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
02.03.1941

Сын: Истомин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Смерть
1960

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