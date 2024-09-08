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Пашкина (Истомина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Истомин Василий Евдокимович

Мать: Феодосия Амвросиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пашкина) Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пашкина) Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкатова (Пашкина) Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пашкина) Римма Тихоновна

Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович

Бракосочетание
1903

Муж: Пашкин Тихон Федорович

Поручителями на свадьбе от невесты были Моисей Петрович Пашкин и Ефим Трубачев, по жениху - Петр Яковлевич Колков и Яков Андреевич Пашкин. Проживала семья в Низовке в с. Коростелево.
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Глотова (Пашкина) Ефимия Тихоновна

Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Пашкина) Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пашкин Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович

Смерть
Неизвестно

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