Пашкина (Истомина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Истомин Василий Евдокимович
Мать: Феодосия Амвросиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пашкина) Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пашкина) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкатова (Пашкина) Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пашкина) Римма Тихоновна
Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович
Бракосочетание
1903
Поручителями на свадьбе от невесты были Моисей Петрович Пашкин и Ефим Трубачев, по жениху - Петр Яковлевич Колков и Яков Андреевич Пашкин. Проживала семья в Низовке в с. Коростелево.
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Глотова (Пашкина) Ефимия Тихоновна
Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Пашкина) Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пашкин Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Пашкин Тихон Федорович
Смерть
Неизвестно