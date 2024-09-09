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Истомин Иван Васильевич

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.05.1896

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1896

Отец: Истомин Василий Евдокимович

Мать: Феодосия Амвросиевна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1920

Сын: Истомин Александр Иванович

Мать ребёнка: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Истомин Петр Иванович

Мать ребёнка: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
05.09.1927

Сын: Истомин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Истомин Федор Иванович

Мать ребёнка: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна

Смерть
1961

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