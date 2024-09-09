Истомин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1896
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1896
Отец: Истомин Василий Евдокимович
Мать: Феодосия Амвросиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1920
Сын: Истомин Александр Иванович
Мать ребёнка: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
05.09.1927
Мать ребёнка: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Истомина (Румянцева) Пелагея Илларионовна
Смерть
1961