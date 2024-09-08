Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1917

Сын: Истомин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Истомин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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