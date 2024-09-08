Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Истомин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Истомин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1917
Отец ребёнка: Истомин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно