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Истомин Семен Евдокимович

Место рождения

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Истомин Евдоким Савельевич

Мать: Ефимия Матвеевна

Берёзовка 1-я, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
19.01.1889

Жена: (Ильина) Пелагея Яковлевна

Поручителем на их свадьбе был Василий Евдокимов Истомин.
Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: (Ильина) Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
18.09.1891

Сын: Истомин Трофим Семенович

Мать ребёнка: (Ильина) Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: (Ильина) Пелагея Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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