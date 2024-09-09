Истомин Семен Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Истомин Евдоким Савельевич
Мать: Ефимия Матвеевна
Бракосочетание
19.01.1889
Поручителем на их свадьбе был Василий Евдокимов Истомин.
Рождение ребёнка
01.11.1889
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: (Ильина) Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
18.09.1891
Мать ребёнка: (Ильина) Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: (Ильина) Пелагея Яковлевна
Смерть
Неизвестно