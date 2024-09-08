(Ильина) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1889
Поручителем на их свадьбе был Василий Евдокимов Истомин.
Рождение ребёнка
01.11.1889
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Истомин Семен Евдокимович
Рождение ребёнка
18.09.1891
Отец ребёнка: Истомин Семен Евдокимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Истомин Семен Евдокимович
Смерть
Неизвестно