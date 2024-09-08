(Ильина) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильина) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1889

Муж: Истомин Семен Евдокимович

Поручителем на их свадьбе был Василий Евдокимов Истомин.
Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Истомин Семен Евдокимович

Рождение ребёнка
18.09.1891

Сын: Истомин Трофим Семенович

Отец ребёнка: Истомин Семен Евдокимович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Истомин Семен Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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