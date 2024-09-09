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Феодосия Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Савелий Михайлович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина Савельева

Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.11.1818

Сын: Истомин Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.07.1823

Сын: Истомин Дмитрий Савельевич

Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.03.1828

Сын: Истомин Марк Савельевич

Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Истомин Евдоким Савельевич

Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Истомин Борис Савельевич

Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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