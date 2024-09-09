Феодосия Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Екатерина Савельева
Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
27.11.1818
Сын: Истомин Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1823
Сын: Истомин Дмитрий Савельевич
Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1828
Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Истомин Евдоким Савельевич
Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Истомин Савелий Михайлович
Смерть
Неизвестно