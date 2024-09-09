Истомин Гаврила Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Истомин Евдоким Савельевич
Мать: Ефимия Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1886
Рождение ребёнка
11.12.1887
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
23.05.1891
Сын: Истомин Леонтий Гаврилович
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
21.04.1893
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
26.09.1896
Сын: Истомин Харитон Гаврилович
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
22.06.1899
Дочь: (Истомина) Агриппина Гавриловна
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
03.06.1902
Дочь: (Истомина) Митрофания Гавриловна
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.04.1905
Сын: Истомин Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
13.06.1907
Дочь: (Истомина) Февронья Гавриловна
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно