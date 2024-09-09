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Истомин Савелий Михайлович

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

23.03.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Истомин Михаил

Мать: не указана

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина Савельева

Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.11.1818

Сын: Истомин Григорий Савельевич

Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.07.1823

Сын: Истомин Дмитрий Савельевич

Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.03.1828

Сын: Истомин Марк Савельевич

Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Истомин Евдоким Савельевич

Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Истомин Борис Савельевич

Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
23.03.1842
Причина смерти: Чахотка

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