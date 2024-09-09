Истомин Савелий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти23.03.1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Истомин Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Екатерина Савельева
Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
27.11.1818
Сын: Истомин Григорий Савельевич
Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
11.07.1823
Сын: Истомин Дмитрий Савельевич
Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
29.03.1828
Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Истомин Евдоким Савельевич
Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Феодосия Евдокимова
Смерть
23.03.1842
Причина смерти: Чахотка