Истомин Федор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Истомин Евдоким Савельевич
Мать: Ефимия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Истомина) Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
13.07.1896
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Истомина) Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Истомина Евдокия Савельева
Смерть
Неизвестно