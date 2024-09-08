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Истомин Федор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Истомин Евдоким Савельевич

Мать: Ефимия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Евдокия Савельева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Истомина) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Савельева

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Савельева

Рождение ребёнка
13.07.1896

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Савельева

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Истомина) Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Истомина Евдокия Савельева

Смерть
Неизвестно

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